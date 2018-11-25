أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير بوروندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

كما ناقش أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع القنصل العام الإندونيسي الدكتور محمد شريف الدين، إضافة إلى تبادل الأحاديث الودية.