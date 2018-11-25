"العمران" لـ"سبق": "جدارة" برنامج لتنمية الكوادر الوطنية وإعدادهم لسوق العمل وفق رؤية المملكة 2030

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكدت مديرة برنامج جدارة، ليلى العمران، أن البرنامج هو مبادرة تدريبية لتنمية الكوادر الوطنية الشابة، وإعدادهم لأداء دورهم المستقبلي في سوق العمل؛ وفق رؤية المملكة 2030؛ حيث صُمم البرنامج لتأهيل الشباب السعودي، والعربي المقیمین في دول مجلس التعاون الخلیجي، واستقطاب الخریجین الجدد أو مَن لدیهم خبرة تقل عن ٣ سنوات في مجال إدارة الأعمال التجاریة والتكنولوجیة.

وأكدت "العمران" أن البرنامج نجح في استقطاب كوادر وطنية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى مثل "جوجل، وتويتر، وفيسبوك، وأماديوس وأوداسيتي"؛ للمساهمة في تنويع المعارف والمهارات الإبداعية، وإعدادهم هؤلاء الكوادر لمسيرة مهنية ناجحة لاكتساب مهارات عملية، وتعزيز فرص التبادل المعرفي عبر التواصل والعمل مع متخصصين في هذا القطاع.

وأشارت إلى أنه قد تم استقطاب عدد من الشباب للانضمام إلى البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة، والذي سيفتح أبوابه للمشاركين بدءاً من 2 سبتمبر 2018 إلى 28 فبراير 2019، ویستمر لمدة ٦ أشهر متتالیة، ويضم شباباً من السعودية، بالإضافة إلى البحرين، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، وفلسطين، وسوريا، والأردن، واليمن؛ حيث بلغت نسبة المتقدمين الجدد 85%، و15% ممن لديهم خبرة عملية تقل عن ٣ سنوات.

الجدير بالذكر أن المتقدمين للانضمام للبرنامج هم من حديثي التخرج من الجامعات العالمية كجامعة كولومبيا الأمريكية، وجامعة السوربون الفرنسية، وجامعة ساسيكس في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الجامعات المرموقة في المنطقة مثل الجامعات الأمريكية في الشارقة، ودبي، وبيروت، وجامعة الفيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية.

وأضافت "العمران" أن وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية بمجموعة الطيار الداعمة لهذه المبادرة، تَلَقّت عدداً كبيراً من الطلبات للانضمام للبرنامج، الذي يعد نقطة البداية في الحياة المهنية للخريجين السعوديين والعرب لمواكبة متطلبات العصر في المجال المهني، والعمل مع كبرى الشركات في العالم الرقمي؛ بما يتناسب مع طبيعة الوظائف في سوق العمل، وللمزيد من المعلومات حول برنامج "جدارة"، والمعايير المتبعة لاختيار المشاركين في البرنامج، يرجى زيارة www.jadarah.com.

]]>