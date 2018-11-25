"مدني جازان" يدشن معرضًا توعويًا عن متطلبات السلامة في العمل والمنازل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "الوقاية هي الغاية".. تضمن أقسامًا توعوية متنوعة

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس فعاليات المعرض التوعوي تحت شعار (الوقاية هي الغاية) الذي احتضنته ساحة مجمع كادي مول بمنطقة جازان.

يأتي هذا امتداداً للبرامج التوعوية التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني الموجهة للمجتمع بمختلف المناطق، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتوعية الوقائية بشؤون السلامة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس أن هذه البرامج والفعاليات التوعوية هي إحدى الطرق والوسائل التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني للوصول المباشر والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، وذلك بتوضيح كافة الأخطار وكيفية التعامل معها وطرق المواجهة الأولية مع التشديد على توفر جميع متطلبات السلامة في المنازل ومواقع العمل مع التدريب الذاتي على طرق الإخلاء الصحيحة.

وأشار العميد الوهاس بأن المعرض اشتمل على أقسام توعوية متنوعة مع شرح وافٍ عن أهم متطلبات السلامة في المنازل، وفِي العمل وفِي مواقع أخرى وتوضيح أهمية اقتناء كواشف الدخان ومطفيات الحريق ومعرفة مسببات الحوادث المختلفة بأسلوب سهل وبسيط موجه للمستهدفين في هذه الفعالية من الكبار والصغار وربات البيوت، كما تضمن المعرض قسمًا للتطوع يتم استقبال الراغبين للتسجيل على أعمال التطوع بالدفاع المدني ومرسم للأطفال وفعاليات تفاعلية.

من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المعرض التوعوي سيستمر لمدة خمسة أيام ينفذ من خلالها عددًا من الضباط والأفراد المختصين بالتوعية في نشر ثقافة التوعية بين الزوار ورواد المجمع لجميع الفئات، مبيناً أن الحضور والتفاعل مع هذه الفعالية يستمر بشكل تصاعدي وبارز وبأعداد عالية من الحضور وخاصة العوائل والأطفال خلال الثلاثة أيام الأولى من افتتاحه والذي تخللته برامج توعوية وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين.