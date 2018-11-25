"العاصمي": "الأولمبياد" يعزز التواصل وتبادل الخبرات في التعليم العربي

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هي لتهيئة الطلاب والطالبات لخوض المنافسات الشريفة بينهم

أوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن أولمبياد الرياضيات يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات التدريبية والإشرافية، إضافة إلى تقوية أواصر العلاقة بين الدول العربية الشقيقة، وهي فرصة لتهيئة الطلاب والطالبات في الدول العربية لخوض المنافسات الشريفة بينهم.

جاء ذلك في كلمته اليوم في حفل تدشين فعاليات أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018م في جدة، والذي تنظمه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة، خلال الفترة من 17-21 ربيع الأول 1440هـ.

ومن جانبه، قال مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سعود الحربي: إن الأولمبياد يأتي لزيادة الترابط بين الدول العربية ومواكبة التطورات العلمية العالمية للرياضيات؛ تنميةً لفكر الطلاب والطالبات، مثمناً مشاركة وزارة التعليم ومكتب التربية العربي في تنظيم الأولمبياد.

فيما أكد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني في كلمته أن المسابقات الدولية من المشاريع المهمة للارتقاء بمستويات الطلبة محلياً ودولياً، وهو ما دأبت عليه المملكة من خلال الاهتمام بالطلاب والطالبات من النواحي العلمية والفكرية، خصوصاً في تخصصي الرياضيات والعلوم؛ وذلك لتحقيق الوجود المتميز في المحافل الدولية، ومواكبة تطورات العصر، واستمرار العطاء وفق الأهداف المحققة لها. مشيراً إلى أن الأولمبياد يُعتبر رافداً للطلاب؛ لتألق الطلاب ومشاركتهم بفعالية على المستوى الدولي.