أمانة عسير: إتلاف 138 ألف كجم من المواد الفاسدة خلال 7 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حملة "غذاؤكم أمانة"

أتلفت أمانة منطقة عسير، خلال السبعة أشهر الماضية، أكثر من 138 ألف كجم من المواد الفاسدة، خلال حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في غرة رمضان من العام 1439هـ.

وتأتي هذه الحملة الرقابية الصحية المكثفة لمراقبة المطاعم والمحالّ التجارية، بمشاركة جميع أمانات وبلديات المملكة.

وقال أمين منطقة عسير، د. وليد الحميدي: إن الحملة تستهدف ضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، في حين بلغ عدد التغريدات التي انطلقت بهذا الشأن منذ بداية الحملة 2790 تغريدة، بالإضافة إلى 36613 جولة للمراقبين، وتم إغلاق 4035 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، فيما تم رصد 22041 مخالفة صحية.

وأوضح أن هذه الحملة كشفت الكثير من المخالفات، كوجود مواد وأغذية فاسدة، وتعفّن الخضراوات وسوء النظافة، وتكديس المواد الغذائية بطرق غير صحية، وعدم نظافة الأواني المستخدمة أثناء الطهي، بالإضافة إلى عدم تقيد العمالة بالزي الرسمي أثناء ممارسة العمل، وعدم النظافة الشخصية لبعض العمالة، وترك النفايات مفتوحة داخل المطبخ، بالإضافة لعدم وجود تراخيص انتهائها، وعدم وجود شهادات صحية من العمالة الوافدة.