"فيصل بن بندر" يحثّ محافظي الرياض ببذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة

محمد بن مسعود - الدمام - في اجتماعه بهم بقصر الحكم اليوم

رأس أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم، اليوم, بحضور نائبه، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1439 - 1440هـ.

جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

ووجه الأمير فيصل بن بندر، المحافظين ببذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله-، مشددًا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.