بالصور.. تجمعات مياه الأمطار تعرقل حركة السير في الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني باشر أكثر من 77 حالة احتجاز وتلقى 622 بلاغاً

عرقلت تجمعات مياه الأمطار حركة السير في المنطقة الشرقية حيث رصدت "الخليج 365" وجود العديد من التجمعات في أماكن متفرقة من مدينة الدمام، مما أدى لاحتجاز عدد من المركبات في نفقي ابن خلدون والمعجل.

كما تسببت تجمعات المياه في تعطل العديد من المركبات الأمر الذي أدى لاختناقات مرورية في عدد من المواقع أبرزها دوار الصدفة وطريق الملك فهد وطريق الأمير نايف وغيرها من الطرق الرئيسية بالدمام.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تلقى حتى الساعة الثالثة مساء (٦٢٢) بلاغاً وباشر منها احتجاز (٧٧) حالة احتجاز لأشخاص ومركبات منذ بدء الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز المجاورة، دون أي إصابات ولله الحمد.

وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.