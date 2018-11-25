بالصور.. تجمعات مياه الأمطار تعرقل حركة السير في الدمام

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عرقلت تجمعات مياه الأمطار حركة السير في المنطقة الشرقية حيث رصدت "الخليج 365" وجود العديد من التجمعات في أماكن متفرقة من مدينة الدمام، مما أدى لاحتجاز عدد من المركبات في نفقي ابن خلدون والمعجل.
كما تسببت تجمعات المياه في تعطل العديد من المركبات الأمر الذي أدى لاختناقات مرورية في عدد من المواقع أبرزها دوار الصدفة وطريق الملك فهد وطريق الأمير نايف وغيرها من الطرق الرئيسية بالدمام.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تلقى حتى الساعة الثالثة مساء (٦٢٢) بلاغاً وباشر منها احتجاز (٧٧) حالة احتجاز لأشخاص ومركبات منذ بدء الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز المجاورة، دون أي إصابات ولله الحمد.
وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.
بالصور.. تجمعات مياه الأمطار تعرقل حركة السير في الدماممحمد عبيد الخليج 365 2018-11-25
عرقلت تجمعات مياه الأمطار حركة السير في المنطقة الشرقية حيث رصدت "الخليج 365" وجود العديد من التجمعات في أماكن متفرقة من مدينة الدمام، مما أدى لاحتجاز عدد من المركبات في نفقي ابن خلدون والمعجل.
كما تسببت تجمعات المياه في تعطل العديد من المركبات الأمر الذي أدى لاختناقات مرورية في عدد من المواقع أبرزها دوار الصدفة وطريق الملك فهد وطريق الأمير نايف وغيرها من الطرق الرئيسية بالدمام.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تلقى حتى الساعة الثالثة مساء (٦٢٢) بلاغاً وباشر منها احتجاز (٧٧) حالة احتجاز لأشخاص ومركبات منذ بدء الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز المجاورة، دون أي إصابات ولله الحمد.
وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
04:47 PM
الدفاع المدني باشر أكثر من 77 حالة احتجاز وتلقى 622 بلاغاً
عرقلت تجمعات مياه الأمطار حركة السير في المنطقة الشرقية حيث رصدت "الخليج 365" وجود العديد من التجمعات في أماكن متفرقة من مدينة الدمام، مما أدى لاحتجاز عدد من المركبات في نفقي ابن خلدون والمعجل.
كما تسببت تجمعات المياه في تعطل العديد من المركبات الأمر الذي أدى لاختناقات مرورية في عدد من المواقع أبرزها دوار الصدفة وطريق الملك فهد وطريق الأمير نايف وغيرها من الطرق الرئيسية بالدمام.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تلقى حتى الساعة الثالثة مساء (٦٢٢) بلاغاً وباشر منها احتجاز (٧٧) حالة احتجاز لأشخاص ومركبات منذ بدء الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز المجاورة، دون أي إصابات ولله الحمد.
وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.
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المصدر : الخليج 365
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