الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 5 مواقع استراتيجية في تعز

محمد بن مسعود - الدمام - قتَل وجرح عدداً من المتمردين وأسَر آخرين

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عدة مواقع استراتيجية من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش اليمني حررت تلال الزوم وتلال الشاهد، ومنطقة عودين، وجبل رحمي، والردمة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال على أشدها في عزلة قهبان، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا، فيما أسرت قوات الجيش عدداً آخر من عناصرها، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، من قبضة المليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار.