"تعليم الشرقية" لـ"الخليج 365": تعليق الدراسة مسؤولية لجنة مركزية بالوزارة

محمد بن مسعود - الدمام - بعد موجة المطر وصرف الطلاب والطالبات في منتصف اليوم

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أن الإدارة العامة للتعليم تتعامل مع حالات تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية، وفقاً لما ورد في آلية التعليق التي نصّت عليها وزارة التعليم، وتم التعميم بها على كل القطاعات التعليمية، والتي تؤكد أن القرار النهائي لتعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية من مسؤولية لجنة مركزية في وزارة التعليم.

وأضاف "الباحص" أن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني، كما أكدت الآلية المنصوص عليها أن اللجنة المركزية بوزارة التعليم يجوز لها تعليق الدراسة؛ نتيجة للظروف المناخية للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات الذين عليهم الوجود في مدارسهم؛ للتحضير والاستعداد وتهيئة المدارس للأيام الأخرى.

وأشار "الباحص" إلى أن الآلية أكدت أن تعطيل الدراسة يؤثر في سير العملية التعليمية، ويقلل من فرص التعليم لأبنائنا وبناتنا، ويُفقد النظام التعليمي جديته، في وقت تشهد فيه بلادنا حراكاً تنموياً على كل المستويات؛ انطلاقاً من أهمية قيمة اليوم الدراسي.

وفي ذات السياق، أوضح "الباحص" أن "تعليم الشرقية" على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل المرافق التعليمية، حيث هناك إدارة معنية برسم الخطط للتعامل مع هذه الحالات، وهي إدارة الأمن والسلامة المدرسية، حيث تقوم بتطبيق وتنفيذ وسائل الحفاظ على أمن وسلامة طالبات وطلاب التعليم، وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للتعليم.

وأكد "الباحص" أن محور أمن وسلامة أرواح الطلاب والطالبات محكّ رئيس وأولوية قصوى نسعى جاهدين لتحقيقها مع إلزامية وتوفير أدواتها وتأمينها، بحيث تكون لدى تلك المدارس الجاهزية الكاملة والاستعداد لمواجهة الطوارئ، ودرء أي مكروه عن فلذات الأكباد لا قدّر الله.