السعودية اليوم / الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير السجون بمنطقة جازان



جيزان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون بالمنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير سجون منطقة جازان, راجياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه وزملائه في عملهم وتقديم أفضل الخدمات والرعاية للنزلاء.

واستمع سمو أمير منطقة جازان الى شرح عن سير العمل بسجون المنطقة وما تقدمه من خدمات ورعاية للنزلاء والنزيلات، مؤكداً أهمية تقديم البرامج الإصلاحية للنزلاء والأنشطة والدورات المنفذة وتهيئة مقرات السجون، بهدف تطوير مهاراتهم والاستفادة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالنفع والخير والفائدة.

من جانبه أعرب العميد المالكي, عن سعادته بما استمع إليه خلال الاستقبال من توجيهات من قبل سمو أمير المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بعونه وتوفيقه للقيام بالواجبات المنوطة بهم لخدمة للدين ثم الملك والمواطن.

// انتهى //

16:53ت م

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جيزان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون بالمنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي.ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير سجون منطقة جازان, راجياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه وزملائه في عملهم وتقديم أفضل الخدمات والرعاية للنزلاء.واستمع سمو أمير منطقة جازان الى شرح عن سير العمل بسجون المنطقة وما تقدمه من خدمات ورعاية للنزلاء والنزيلات، مؤكداً أهمية تقديم البرامج الإصلاحية للنزلاء والأنشطة والدورات المنفذة وتهيئة مقرات السجون، بهدف تطوير مهاراتهم والاستفادة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالنفع والخير والفائدة.من جانبه أعرب العميد المالكي, عن سعادته بما استمع إليه خلال الاستقبال من توجيهات من قبل سمو أمير المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بعونه وتوفيقه للقيام بالواجبات المنوطة بهم لخدمة للدين ثم الملك والمواطن.// انتهى //16:53ت م0176

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