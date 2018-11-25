السعودية اليوم / محافظ المندق يرأس اجتماع فعالية اليوم العالمي للمشي



الباحة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

رأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم , اجتماع فعالية اليوم العالمي للمشي، بحضور رؤساء المراكز, ومديري الإدارات الحكومية, ومنسق المدن الصحية, ومجلس شباب المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع تحديد موعد يوم الفعالية الجمعة القادم بعد صلاة العصر بمنتزه الخلب, بمشاركة الرجال والنساء، وبإشراف مجلس شباب المحافظة، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس البلدية , وعضوية مدير مكتب التعليم , والمرور والشرطة, ولجان التنمية بالمحافظة, والمراكز, وبمشاركة عدد من طلاب المدارس مع قيام رؤساء المراكز بتنفيذ الفعالية بهدف نشر التوعية والثقافة عن فوائد المشي لجميع شرائح المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع, أكد الفايز أهمية التعاون المشترك بين الإدارات الحكومية ولجان التنمية والجمعيات الخيرية في سبيل نجاح الفعالية وإظهارها بالشكل المناسب.

// انتهى //

16:52ت م

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الباحة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسرأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم , اجتماع فعالية اليوم العالمي للمشي، بحضور رؤساء المراكز, ومديري الإدارات الحكومية, ومنسق المدن الصحية, ومجلس شباب المحافظة.وجرى خلال الاجتماع تحديد موعد يوم الفعالية الجمعة القادم بعد صلاة العصر بمنتزه الخلب, بمشاركة الرجال والنساء، وبإشراف مجلس شباب المحافظة، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس البلدية , وعضوية مدير مكتب التعليم , والمرور والشرطة, ولجان التنمية بالمحافظة, والمراكز, وبمشاركة عدد من طلاب المدارس مع قيام رؤساء المراكز بتنفيذ الفعالية بهدف نشر التوعية والثقافة عن فوائد المشي لجميع شرائح المجتمع.وفي نهاية الاجتماع, أكد الفايز أهمية التعاون المشترك بين الإدارات الحكومية ولجان التنمية والجمعيات الخيرية في سبيل نجاح الفعالية وإظهارها بالشكل المناسب.// انتهى //16:52ت م0175

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