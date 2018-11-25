السعودية اليوم / تعليم حائل يكرم الطالبة العنود الخشمان لفوزها بمسابقة "على الأخضر مشينا 6"

حائل 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسكرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة حائل فوزية الجنيدي بمكتبها اليوم, الطالبة العنود بنت طلال الخشمان لفوزها في التصفيات النهائية لمسابقة "على الأخضر مشينا 6" بمجال المقالة العلمية بعنوان "أثر البلاستيك على البيئة", بحضور مديرة نشاط الطالبات ومنسقة المشروع وضحاء الزويمل, وعدد من المسؤولات, ووالدة الطالبة.وبيّنت منسقة المشروع أن المسابقة التي أُقيمت بالتعاون مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز, تعد منافسة سنوية بين طلبة التعليم العام في مجال البيئة بالتعاون مع الجامعة, بهدف المحافظة على المكتسبات البيئية, من خلال أساليب وطرق مبتكرة لنشر ثقافة الوعي البيئي بين الطلاب والطالبات.من جهتها, أعربت الطالبة العنود الخشمان عن فرحتها بهذا الفوز والتكريم, الذي يأتي بفضل من الله ثم جهود ومتابعة منسقة المشروع وضحاء الزويمل, ومعلمتها, ووالديها, فيما قدمت شكرها لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية على هذا التكريم, مؤكدة أنه سيكون دافعًا لها بإذن الله إلى المزيد من التقدم والنجاح.// انتهى //16:41ت م0171