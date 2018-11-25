السعودية اليوم / الهلال الأحمر السعودي بتبوك ينظم دورة حول "الإسعافات الأولية"

تبوك 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب القسم النسوي أمس، دورة حول "الإسعافات الأولية"، استهدفت منسوبات مدرسة تعليم القيادة بتبوك, وذلك بمقر إدارة التدريب النسوي بتبوك.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نبيل العنزي, أن الدورة التي تأتي ضمن التعاون المستمر بين الهيئة وجميع القطاعات الحكومية بالمنطقة، تؤهل المتدربات على المساعدة في تقديم الإسعافات الأولية لمحتاجيها حتى وصول سيارة الإسعاف، ومن ثم نقلها إلى أقرب مستشفى، حيث تضمنت كيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية والإنعاش القلبي الرئوي وحوادث الغرق والحروق والنزيف والغصة والتسمم وغيرها من الإصابات الأخرى.// انتهى //16:21ت م0166