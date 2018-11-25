السعودية اليوم / تدشين منصة "أفكار" بتعليم عسير

عام / تدشين منصة "أفكار" بتعليم عسير
أبها 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي ٱل كركمان اليوم , " منصة أفكار".
وأوضح مشرف النشاط العلمي بتعليم عسير محمد الأسمري, أن المنصة تهدف إلى استثارة الإبداع والابتكار والمبادرات النوعية لدى المجتمع التعليمي ، وتوثيقها والإفادة منها ،وصولا إلى تجويد الأداء ، وتطوير الخدمات التعليمية ، وإيجاد المزيد من الشراكات الفاعلة، مبينا أنه تم تخصيص رابط إلكتروني على الإنترنت لرفع الأعمال المرشحة هو http://www.afkar.apim.gov.sa .
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16:17ت م
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