السعودية | “الغذاء والدواء” يطلق نظام التتبع الدوائي غدًا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:58 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م

المناطق _ الرياض

تطلق الهيئة العامة للغذاء والدواء غدًا, نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية، وذلك ضمن مبادراتها في “برنامج التحوّل الوطني 2020”.

وتهدف من خلال المشروع إلى توفير أداة إلكترونية تساعدها على تتبع المستحضرات في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعدها على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والأهلية ، والمستوصفات والمراكز الصحية، والمستودعات الحكومية والتجارية المخصصة لاستيراد وتخزين الأدوية، والمصانع الدوائية، والصيدليات، والمستهلك النهائي للدواء.

ويعمل نظام التتبع الالكتروني على الحد من تداول المستحضرات المغشوشة، وتوفير الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها ، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة أو الموقوفة، وتوفير بيانات المستحضرات المتداولة في السوق.