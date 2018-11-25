شكرا لقرائتكم خبر عن نثر بذور النباتات في 15 موقعاً بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي بهدف إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر، والتوعية بأهمية التشجير، داعية الأهالي في محافظات الرياض كافة لمشاركة الجهات الحكومية وطلاب المدارس في هذه الفعالية المهمة.
وأفادت، أن الفعالية تهتم بنثر 5 أنواع من البذور تشمل (رمث، أرطى، قيصوم، ربلة، عرفج ونفل)، موضحة أن الحملة ستستمر حتى الخميس المقبل ابتدأ من اليوم الأحد في محافظة الزلفي بموقعي روضة السبلة، ومنتزه الزلفي الوطني، ويوم الاثنين في محافظة الغاط بمنتزه الغاط الوطني، إضافة إلى محافظة المجمعة بروضة حطابة.
كما تبدأ الحملة يوم الثلاثاء في ثادق بمنتزه ثادق الوطني، وفي محافظة مرات، بروضة القاع، ويوم الأربعاء تبدأ في محافظات حريملاء بمنتزه حريملاء، وروضة ملهم، وفي محافظة ضرماء، بروضة سمحان، وفي المزاحمية، بروضة الخرارة، وفي شقراء بمنتزه الجرعاء. وتختتم الحملة يوم الخميس المقبل في محافظات الدوادمي، بمنتزه جبلة وفي محافظة عفيف، بمنتزه دسما، وفي محافظة حوطة بني تميم، بروضة القاع، إضافة إلى محافظة الدلم بروضة الخمس.
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