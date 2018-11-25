شكرا لقرائتكم توفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض لأكثر من 444 ألف منزل بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد 17 ربيع الأول 1439هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م، اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية STC لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية بالقرى والهجر في عدد من مناطق المملكة، برعاية وحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية STC، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وعدد من مسؤولي الجانبين.

ووقع الاتفاقية كل من، سعادة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية سعادة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل، وسعادة نائب الرئيس للبنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية المهندس عبدالله الزمامي.

وحول الاتفاقية ، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض في جميع مناطق المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 التي ارتكزت على محاور أساسية تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وتضمنت عدة برامج منها برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية التي أوكلت لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهدف الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق المجتمع الرقمي والحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي المنشود.

وأكد وزير الاتصالات ، على أهمية مبادرة “تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية” ، كونها إحدى أهم المبادرات في تحقيق هدف تنمية الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع نشر شبكة الاتصالات اللاسلكية والنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة (بسرعات تتجاوز 10 ميجابت بالثانية) لتغطية 70% من المنازل بالقرى والهجر النائية بحلول عام 2020، وتحفيز الاستثمار في البنى التحتية بشروط ميسرة، إلى جانب تطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية، وتقديم الدعم للمشغلين مقابل الوفاء بمراحل نشر شبكة الاتصالات والنطاق العريض في المناطق النائية.

كما تهدف المبادرة إلى معالجة الحاجة الملحة للقرى والهجر إلى شبكات الإنترنت عالي السرعة، وزيادة نسبة تغطية الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية والتي كانت قبل البدء بتنفيذ المبادرة أقل من%1، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في شبكات الاتصالات بالقرى والهجر لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتستهدف المبادرة في المرحلة الثالثة تغطية 444,076 منزلا يستفيد منها أكثر من2.5 مليون مواطن ومقيم في أكثر من 3 آلاف قرية وهجرة في المناطق التالية (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، جازان، حائل، عسير، نجران) لمواصلة مسيرة التطور والنمو في جميع ربوع الوطن، والمساهمة في بناء وطن رقمي طموح.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في يوليو 2018 وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع لنشر إنترنت النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية، حيث شملت المرحلتان تغطية أكثر من 16% من المنازل بالمناطق النائية وذلك بتغطية حوالي 128 ألف منزل استفاد منها أكثر من 700 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 700 قرية وهجرة في مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، الجوف).

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