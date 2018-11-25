شكرا لقرائتكم تحذير من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعات بهذه المدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف وميسان والهدا والشفا وبني سعد والليث، والقنفدة، ومكة المكرمة والأجزاء المجاورة وتمتد إلى العاصمة المقدسة, مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظات, جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض ،الشرقية) وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة واجزاء من حدود الشمالية مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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