شكرا لقرائتكم التقاعد تودع معاشات نوفمبر وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم إيداع معاشات شهر نوفمبر وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين.

ودعت مؤسسة التقاعد المستفيدين إلى التأكد من أن المعاشات قد تم إيداعها في حساباتهم البنكية من خلال مراجعة الرصيد في الحساب البنكي وفي حالة عدم نزول المعاش الاتصال بالرقم المجاني في مواعيد العمل الرسمية.

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