شكرا لقرائتكم سمر الحمود سعودية تترأس أعلى لجنة دولية لتحكيم أبحاث السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اختارت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمر بنت جابر الحمود استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض لرئاسة لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان عبر دعوة رسمية من رئيس مجلس أمناء الوكالة, حيث تعد أول رئيس يعين في هذا المنصب من منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت الدكتورة الحمود عن الفخر والاعتزاز بهذا الأختيار لرئاسة هذه اللجنة الطبية العالمية المرجعية لأحد أخطر وأهم الأمراض ضمن كوكبة من الخبراء العالميين وهو انعكاس لما وصلت له الكفاءات السعودية وتأثيرها في الأوساط العلمية العالمية، وتعزيزاً لدور المرأه السعوديه في تولي أهم المناصب باقتدار.

وتم اختيار الدكتورة سمر الحمود نظير جهودها المتميزة وخبرتها الكبيرة في هذا المجال إذ سبق وأن شاركت ضمن لجنة دراسة نتائج الأدلة والبراهين للوقاية والفحص المبكر لسرطان القولون التابعة للوكالة التي تم نشر ملخص لأهم نتائجها في مجلة The New England Journal of Medicine العريقة التي تعد أشهر المجلات الطبية العالمية، كما سيتم قريباً إصدار كتاب يتضمن نتائج هذه الدراسة.

مما يذكر أن الدكتورة سمر الحمود انضمت إلى عضوية اللجنة منذ ثلاثة أعوام كأول طبيبة سعودية تحظى بعضوية هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها في مقر الوكالة بمدينة (ليون) الفرنسية كل شهرين لمناقشة واعتماد الأبحاث المقدمة لها من مراكز عالمية وتضم نخبة من ذوي الخبرة في مجال الأبحاث العلمية من مختلف دول العالم.

