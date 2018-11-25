شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 2.2 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 94.75 نقطة ليقفل عند مستوى 7512.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 101 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة, وأنعام القابضة, والأهلي للتكافل, وبوبا العربية, وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, وينساب, والأبحاث والتسويق, وبتروكيم, وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وأنعام القابضة، وكيان السعودية, ودار الأركان, والوطنية للتعليم هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وأنعام القابضة, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 34.61 نقطة ليقفل عند مستوى 2406.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 69 صفقة.

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