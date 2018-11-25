شكرا لقرائتكم مساكن يمول شراء 5306 عقارات لـموظفي الدولة بـ 3.7 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بلغ عدد المستفيدين من برنامج “مساكن” الذي تتيح المؤسسة العامة للتقاعد من خلاله لموظفي الدولة شراء وتملك العقار 5306 مستفيداً بلغت قيمة عقاراتهم الممولة نحو 3.7 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على تنمية مواردها المالية وتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج من النساء 1456 بمعدل 27.4 في المائة من عدد المستفيدين، فيما بلغ عدد المستفيدين الرجال 3850 بنسبة 72.6 في المائة، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من البرنامج 1952 مستفيداً بنسبة بلغت نحو 36.7 في المئة فيما توزعت النسبة المتبقية بين المدنيين والعسكريين على رأس العمل.

وجاءت خطوة المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذ برنامج مساكن بعد دراسة أجرتها أظهرت حاجة موظفي الدولة والمتقاعدين لوجود برنامج شراء مساكن يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب.

وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإدارة البرنامج وفقــاً للسياســات والمعاييــر التــي حددتهــا المؤسســة، بشراء وتملك العقار بناءً على طلب ورغبة المستفيد ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد.

ويتيح برنامج “مساكن” مميزات خاصة أبرزها إتاحة التمويل للأشخاص حتى عمر 70 سنة، وبمرونة في مدة التمويل تبدأ من 5 سنوات إلى 30 سنة، واعطاء فترة سماح في بداية التمويل تصل الى 6 أشهر مع ثبات القسط طوال مدة التمويل، وإتاحة التضامن بين الزوجين.

وأتاح البرنامج إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي، وإمكانية التمويــل مــع وجــود التزامــات ماليــة أخــرى علــى العميــل بشــرط ألا تتجــاوز هــذه الالتزامــات فــي مجموعها عن 50 في المائة من دخله، وكذلك إمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأخيراً الإعفاء عند الوفاة من باقي الأقساط وإفراغ العقار لمصلحة الورثة.

يذكر أن المؤسسة قد وسعت مؤخراً قاعدة المستفيدين من برنامج “مساكن” حيث أصبح بإمكان مشتركي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الاستفادة من البرنامج.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.