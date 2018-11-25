شكرا لقرائتكم أرقام قياسية في انتخابات البحرين 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعكس النسبة العالية لمشاركة المواطنين البحرينيين في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت أمس وجود وعي ملموس بالأهمية التي تلعبها المشاركة السياسية في الحياة العامة، خاصةً فيما يتعلق باختيار ممثلي الشعب في كل من البرلمان والمجالس البلدية.

مشاركة غير مسبوقة

وقد شهدت انتخابات البحرين أرقامًا قياسية لم تشهدها أي انتخابات سابقة في البلاد منذ 2014، سواء على صعيد نسبة المشاركة أو على صعيد عدد أصوات المشاركين في العملية الانتخابية.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67 % وهي أعلى من نسبة تصويت عام 2014 والتي كانت 53 ٪.

وتظهر المشاركة الشعبية الكثيفة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد دورهم الكبير في المسيرة التنموية الشاملة تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبما يعكس وجهات النظر المتنوعة في المجتمع البحريني.

رفض التدخل الخارجي وتعزيز النهج المؤسسي

كما أن التزام الناخبين بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع، يعد مؤشرا واضحا على دعمهم للمسيرة الديمقراطية، ورفضهم لمحاولات خارجية سعت لإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.

وتحصنت نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي البحرين ويعززها ضد محاولات إيران للتدخل في شؤون البحرين الداخلية وتقطع الطريق على كل من يحاول إذكاء روح الفرقة والطائفية.

مشاركة المرأة

وحققت انتخابات 2018 رقماً قياسياً فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مترشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب، و8 للمجلس البلدي، ليبني هذا الإنجاز على تاريخ مشرف لمشاركتها في الحياة التشريعية منذ عقود.

وأظهرت هذه الانتخابات زيادة ملحوظة لنسبة مشاركة الشباب في التصويت، قياسا لمشاركتهم في الفصل التشريعي السابق، إذ إن 50 ألف شاب وشابة أصبحوا من المؤهلين للتصويت للمرة الأولى في هذه الانتخابات.

وكان قد تقدم لخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي 430 مرشحا، منهم 293 لمجلس النواب ، و 137 للمجالس البلدية.

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