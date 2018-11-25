شكرا لقرائتكم إغلاق 208 مكاتب هندسية مخالفة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبد الله القويحص بضرورة تقيد أصحاب المكاتب الهندسية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والسعي إلى سرعة إنجاز معاملات المواطنين، والاعتماد على الكادر الوطني من المهندسين والفنين والمساحين.

وأوضح مدير إدارة المكاتب الهندسية المهندس ثامر مطر أن الأمانة قامت مع بداية العام الهجري 1440هـ بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب الاستشارية والمساحية والمعمارية والتأكد من مدى تقيد تلك المكاتب بالالتزام بالأنظمة واللوائح والبالغ عددها 374 مكتباً هندسياً. وأسفرت الجولات الميدانية عن إقفال عدد 208 مكاتب هندسية ممن لم يلتزموا بالأنظمة ولم يتجاوبوا مع شكاوى المواطنين.

وأكد المهندس مطر حرص الأمانة على تطوير أعمال المكاتب الهندسية وزيادة التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم والسعي في حلها بما يكفل حقوق جميع الأطراف.

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