شكرا لقرائتكم البحرين: زيارة ولي العهد تجسيد عميق لخصوصية العلاقات الأخوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين ولقاءه المرتقب مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة هي تجسيد عميق لخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وللنهج الثابت القائم على التواصل المستمر والتنسيق الوثيق، والتلاقي الدائم بينهما على جميع المستويات وإزاء كافة القضايا وفي مختلف المحافل والمناسبات.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن المباحثات بين الزعيمين ستعطي، بلا شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وستمضي بالتعاون المشترك بينهما لآفاق أوسع وأرحب في كافة المجالات.

وأضاف أن زيارة صاحب الأمير محمد بن سلمان تعكس ما لمملكة البحرين من مكانة، وتؤكد أن السعودية ستظل كما هي دائمًا بجانب مملكة البحرين في جهودها الرامية لمواصلة المكتسبات والمنجزات التي تحققها في شتى المجالات وللمزيد من التنمية والرخاء، مشددا على أن هذه المواقف الأخوية الثابتة ستظل محل فخر واعتزاز وستبقى خالدة ومحفورة في تاريخ مملكة البحرين، وتبرهن على وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين وشعبيهما، ويجعل من تضامنهما سمة للعلاقات بينهما على امتداد التاريخ وخيارًا حتميًا لا غنى عنه.

وجدد وزير الخارجية البحريني موقف بلاده الذي يقف إلى جانب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتواصل دورها الريادي في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

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