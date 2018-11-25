الان تتابع تعثر مشاريع درء أخطار السيول بالمزاحمية.. ومطالبات بكشف أسباب الصمت عن المخالفات (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الأعمال التي تقوم بها وزارة النقل مؤخرا بالقرب من مخرج 5 بالمزاحمية عن وجود ردم للعبارة الرئيسية التي تنقل الأمطار من وسط المحافظة إلى جنوبها عبر مسارها الطبيعي بحسب انحدار الأرض، حيث تلتقي السيول المنقولة مع وادي نساح باتجاه الهياثم في الخرج.

رصدت “الخليج 365”، ردم العبارة إلى المنتصف وكذلك وجود عائق ردم أمام مخرج العبارة، ما يطرح عدة تساؤلات أمام الجهات المعنية والرقابية بالمحافظة، وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد حول أسباب الصمت عن مثل هذه المخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات ومراعاة تطبيق التوجيهات حيال مجاري السيول.

من ناحية أخرى، علمت “الخليج 365”، بأن ردم العبارة ترتب عليه إصدار قرار من لجنة سابقة بأمانة منطقة الرياض أدت إلى إلغاء مشروع، تم البدء في تنفيذه لدرء أخطار السيول عن مخطط “وسيلة 1” إلى حين اعتماد استراتيجة مشروع شامل لدرء أخطار السيول بالمحافظة، وذلك للحد من الارتداد الجارف للسيول على شمال ووسط المحافظة نتيجة ارتفاع منسوب طريق الملك عبدالعزيز والذي لا يوجد عليه سوى عبارة أنبوبية واحدة لا يزيد قطرها على متر واحد وهذا الحجم غير كافي لتصريف المياه حال زيادتها.