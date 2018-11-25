شكرا لقرائتكم خبر عن «التعّليم»: توجه لإدراج مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كشف مدير عام الإشراف التربوي (بنين) بوزارة التعليم الدكتور محمد بن هندي الغامدي، توجه وزارة التعليم لإدراج تدريس مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية كإحدى الخطط الطموحة للوزارة.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة حضوره ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلى بالمملكة، الذي انطلق في ضيافة تعليم تبوك اليوم (الأحد)، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنفذها وزارة التعليم، سعيا إلى تجويد عملية التعليم والتعليم في البيئات التعليمية المختلفة.

وقال مدير عام الإشراف: «نتطلع من هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات تساعد المختصين في تقديم مادة بمعارفها ومهاراتها، تسهم في تطور قدرات الطلاب والطالبات في معارف الحاسب، خصوصا في مجال البرمجة وما يخصها، إذ إن مادة الحاسب الآلي لم تعد ترفا بل أصبحت حاجة ملحة وضرورية ولدى الوزارة عدة شراكات في هذا الجانب».