شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يناقش الموضوعات المشتركة مع القنصل الإندونيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الإندونيسي الدكتور محمد هيري شريف الدين. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الإندونيسي الدكتور محمد هيري شريف الدين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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