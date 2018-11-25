شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي»: نجاح الانتخابات البحرينية عكس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.. ورفض التدخلات الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه.

وقال رئيس البرلمان العربي اليوم (الأحد)، إن هذا النجاح يعبر أيضا عن مدى الدعم الشعبي الكبير للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون البحرين الداخلية.

وبارك رئيس البرلمان العربي للبحرين نجاح تلك الانتخابات النيابية والبلدية، التي شهدت مشاركة شعبية غير مسبوقة وصلت نسبتها الأولية 67%.