الان تتابع ماي: يتعين علينا ترك الاتحاد بسلاسة ومن يرفض الاتفاق يدفـع بريطانيا نحو الغموض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، إنه لا مجال لإجراء تصويت جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “ خيار التصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد رهن بمجلس العموم الآن ولا وجود لاستفتاء آخر”.

وأضافت ماي، تعقيبا على جلسة الاتحاد الأوروبي، المنتيهة منذ ساعات قليلة، والتي وافق فيها الاتحاد رسميا، على خروج بريطانيا، أنه ليس من الـوارد الدخـول فـي مفاوضات جديدة والاتفاق كان ثمرة تفاوض صعب وشاق، مشددة في الوقت ذاته على أن ضرورة ترك الاتحاد “بسلاسة” واستطردت “ومن يرفض الاتفاق يدفـع بريطانيا نحو الغموض”.

ودافعت رئيسة الوزراء قائلة إن البريطانيين سيتفهمون اتفاق بريكست حينما يطلعون على تفاصيله، مؤكدة أن الاتفاق يحمي الأمن والوظائف والمهاجرين وهو أفضـل ما يمكن أن تحصـل عليه بريطانيا، وأن بموجب الاتفاق لا يوجد فرض حدود تفصل أيرلندا، مع الحفاظ على مصالح بريطانيا.

وتعهدت ماي بدعم اتفاق “بريكست” بكل قوة، حين طرحه في البرلمان البريطاني، مؤكدة أن الاتفاق يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وأنه يتيح لبريطانيا التحكم في حركة الاموال والمهاجرين.