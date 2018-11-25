شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذِّر من أمطار رعدية على محافظات مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف وميسان والهدا والشفا وبني سعد والليث، والقنفدة، ومكة المكرمة والأجزاء المجاورة وتمتد إلى العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظات، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.