شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية توقع اتفاقية تعاون مع طب الأسرة في وزارة الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، اتفاقية تعاون بين الجامعة وبرنامج الدراسات العليا لطب الأسرة في وزارة الصحة.

وقال الدكتور عبدالله الموسى: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأطير مشاريع التعاون التي يمكن تجسيدها على أرض الواقع لخدمة قضايا المجتمع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين في تطوير التدريب والمحتوى الإلكتروني وتوفير المنصة التعليمية الإلكترونية، وتوفير بيئة تعليمية تدريبية تشجع التطوير والإبداع وتدعم التميز وتحقيق رؤية 2030.

وأضاف أن الجامعة تعتزم تعزيز التعاون مع وزارة الصحة عبر تقديم رخصة نظام إدارة التعليم الإلكتروني (Blackboard)، واستضافته على مركز بيانات الحوسبة السحابية بأحدث التقنيات، والتدريب على إدارة واستخدام النظام، والدعم الفني والصيانة والترقية، وإنشاء وتطوير الحقائب الإلكترونية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق تطلعات الجامعة ووزارة الصحة، ومتطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين، مؤكدا أن الجامعة تسعى للارتقاء ببيئتها التعليمية وتقويم برامجها الأكاديمية باستمرار؛ لتخريج كوادر مميزة على قدر عال من العلم والمهارة التي تمكنهم من الرقي بالوطن والمساهمة في اقتصاد ومجتمع المعرفة وتعزيز سوق العمل والتنمية الشاملة في البلاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.