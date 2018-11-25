شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يبحث مع مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص تطوير سياسات وآليات دعم التوطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحثت ورشة عمل تعريفية نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأحد) في مقره بالرياض، بعنوان «برنامج دعم التوطين لرفع المهارات»، عدداً من الآليات والسياسات المتعلقة ببرامج دعم التوظيف، وذلك بحضور مجموعة من مديري الموارد البشرية والمختصين في منشآت القطاع الخاص وعدد من المهتمين.

ورحب مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري في الكلمة الافتتاحية للورشة، بجميع الحضور من منشآت القطاع الخاص والمهتمين والمختصين في تنمية الموارد البشرية، مؤكدا أهمية الشراكة الإستراتيجية الفعالة لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المنتجة والمحفزة والمستقرة في سوق العمل.

وأشار الدكتور السديري، إلى أن الصندوق يتيح عدداً من المبادرات الهادفة إلى رفع مهارات الشباب والشابات من خلال حزمة من البرامج والممكنات الخاصة بالتأهيل والتدريب والتوظيف.

وثمن مدير عام «هدف» الشراكة مع قطاع الأعمال، وانعكاسها على سوق العمل ونموه، وتأثيرها في رفع المستوى المهاري والمهني للقوى الوطنية في سوق العمل.

وناقشت الورشة التعريف بنظام برنامج دعم التوظيف الموجه، والإجابة على استفسارات المنشآت بخصوص تفاصيل البرنامج وآلياته وكيفية الاستفادة منه، لرفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، وإزالة التحديات التي قد تواجهه المنشآت، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في المرحلة القادمة.