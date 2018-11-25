شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات المعنية كافة بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة اليوم (الأحد)، واتباع جميع وسائل السلامة التي تضمن بإذن الله تعالى عدم الضرر بأي مواطن أو مقيم.

وأكد أمير المنطقة الشرقية ضرورة العمل على منع تجمع المياه وسحبها بشكل مباشرة وإرشاد قائدي المركبات بسلك الطرق الآمنة، سائلاً الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويحفظ الجميع من أي مكروه.