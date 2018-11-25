شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يستقبل سفير بوروندي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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