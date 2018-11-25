شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز يشكر أمير الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعرب الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بمناسبة صدور موافقة الهيئة على الخطط التوسعية لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

وقال الأمير فيصل بن سلطان: «إن صدور قرار الهيئة يجسد الدعم الذي تحظى به مؤسسات العمل الخيري في المملكة بوجه عام، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية بوجه خاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله -، تقديراً لدورها بوصفها شريكا في العملية التنموية وتوفير الخدمات المتخصصة للمواطن».

وأوضح أن مجلس أمناء المؤسسة أقر خطط توسع خدمات مدينة سلطان للخدمات الإنسانية لتلبي الزيادة المتنامية في أعداد طالبي الخدمة، وتم رفع تلك الخطط إلى هيئة تطوير الرياض لتعديل أنظمة البناء لعدد من مشروعات التأهيل والتدريب في المدينة، وإضافة مبان طبية وسكنية ومرافق وخدمات ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدينة بنسبة تصل إلى 20.%.

وأشار الأمين العام للمؤسسة، إلى أن التوسعة الجديدة في المدينة ستزيد الطاقة الاستيعابية إلى 622 سريراً، حيث سيمثل إضافة مميزة لقدرات المدينة، وامتداداً لما تتبناه من مشروعات ومبادرات مثل إنشاء أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط للأطراف الصناعية تحت اسم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز التخصصي للأطراف الصناعية، إلى جانب تبني المدينة منهجاً طبياً ذا مستوى أكاديمي وبحثي وطبي مرتفع، لتقديم خدمات تخصصية وليست برامج تأهيلية عامة، وذلك لزيادة فرص شفاء المرضى بإذن الله، وتلبية لرغباتهم واحتياجاتهم بحسب الفئات العمرية المختلفة.