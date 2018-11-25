مؤتمر بالبرازيل يناقش دور الجاليات العربية في دعم القضية الفلسطينية

محمد بن مسعود - الدمام - المشاركون: القدس قضية المسلمين.. ومواقف المملكة تجاهها راسخة وثابتة

عقدت اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين حول تعليم اللغة العربية لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ندوة بعنوان: "دور الجاليات العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية"، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بمدينة ساوبالو بالبرازيل.

شارك في الندوة رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الشيخ أحمد بن علي الصيفي، وقاضي القضاة الفلسطيني، مستشار الرئيس محمود عباس، الدكتور محمود الهباش، وأمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور محمد البشاري، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالمجيد بن محمد العمري.

واستهل الندوة الدكتور محمود الهباش بكلمة تحدث فيها عن الرواية التاريخية الحقيقية للقدس، وقال: إن القدس عربية إسلامية فلسطينية كنعانية واسمها أور شالم أي مدينة شالم الكنعانية، ولم يثبت أي دليل عن الإسرائيليين سواء في التوراة أو الحفريات التي يقومون بها أن لهم في القدس أي أثر أو دليل، وإن مقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، هي مقولة خاطئة وغير حقيقية، داعياً جموع الأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية إلى شد الرحال وزيارة القدس ووضع برامج لأجل ذلك.

وتحدث المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قائلاً: إن مكانة المملكة العربية السعودية وزعامتها ودورها الريادي في العالم العربي والإسلامي وعلى الساحة الدولية ليس حالة طارئة أو لعوامل وقتية أو مرحلية وإنما يستند إلى أسس ومقومات راسخة رافقت تأسيس المملكة وواكبت مسيرة الدولة السعودية العتيدة، فلا يجاريها منافس ولا يطمسها مخاصم، والمملكة العربية السعودية تحمل همَّ الأمة العربية والإسلامية وتوظف عناصر قوتها الوطنية وفق إمكانياتها لخدمة قضايا المسلمين.

وأضاف: لقد قامت المملكة العربية السعودية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؛ إنما هو حق وواجب ينطلق من الثوابت الأساسية والعقيدة والانتماء للأمة العربية والإسلامية، ومن هذا المبدأ شاركت المملكة العربية السعودية الشعب الفلسطيني ووقفت معه في محنه وأزماته منذ أوائل القرن الماضي، فكانت ترسل الدعم المادي واللوجستي والمشاركة في إبداء الرأي من خلال حضورها في المؤتمر الإسلامي الأول الذي انعقد في بيت المقدس سنة 1931م في أعقاب ثورة البراق الذي تمخض عنه إعلان الحق الإسلامي الكامل في البراق وحائطه وممره.

وأكد "العمري" على أن خادم الحرمين الشريفين كان ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في استقلاله بدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واختتمت الندوة بكلمة للدكتور محمد البشاري أوضح فيها أن الطريق إلى القدس الشريف يتم عن طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني داخل مكونات منظمة التحرير الفلسطينية في إطار الجهود الرباعية العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية في إطار تطبيق للشرعية الدولية، وإيقاف المتاجرة بالقضية من طرف بعض الفصائل والأطراف بالاصطفاف مع دول يهمها استمرار تفرقة الصف الفلسطيني، والنتيجة استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

ودعا "البشاري" إلى إنجاح المصالحة الفلسطينية لتشمل كل الفصائل والاتجاهات والشخصيات الوازنة بدون إقصاء لأي اتجاه أو فصيل، ودعوة الدول الداعمة للحق الفلسطيني في العيش الكريم والرفع من المستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني، إضافة إلى دعوة المجتمعات المسلمة إلى شد الرحال إلى القدس لمقاومة مشروع تهويد القدس وتثبيت المقدسيين.

يذكر أن الندوة تأتي في إطار الفعاليات المصاحبة لأعمال المؤتمر الذي يحظى هذا العام بمشاركة واسعة من الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية إلى جانب حضور أكثر من 400 باحث وعالم ومختص باللغة العربية من خمسين دولة.