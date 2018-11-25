"المسابقات" توضح: تعديل مباريات الهلال والنصر تم بموافقتهما

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أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم توضيحاً بشأن التعديلات التي تمت على مباريات فريقي الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ لمشاركتهما في بطولة زايد للأنديةالأبطال، وذلك على النحو التالي:
أولاً: قرار التعديل تم إعلانه رسمياً في 18 أكتوبر.
ثانياً: تم تعديل مواجهات النصر والهلال من لجنة المسابقات بناءً على ما قدمه الناديان من رغبة.
ثالثاً: تقدم نادي النصر بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته أمام الوحدة من السبت 1 ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر.
رابعاً: تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع فريق أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراة النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 7 ديسمبر، وتأخير مواجهته مع الحزم منيوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.
خامساً: وافقت اللجنة على جميع الطلبات باستثناء طلب الهلال تقديم مباراة النصر يوماً؛ لكون النصر لديه مباراة مع الوحدة يوم 2 ديسمبر، وبذلك طلب الهلال لعب مباراة أحد 12 ديسمبر فتم اعتمادها.
وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد وجّه سؤالاً إلى اتحاد القدم حول تأجيل مباراة للهلال، وعدم تأجيل مباراة للنصر وهما المتنافسان على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب: "سؤال مهم وأوجهه للاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي.. مباراة أحد والهلال تأجلت.. النصر والوحدة ما تأجلت؟! أحد يفهمني!
"المسابقات" توضح: تعديل مباريات الهلال والنصر تم بموافقتهماصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم توضيحاً بشأن التعديلات التي تمت على مباريات فريقي الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ لمشاركتهما في بطولة زايد للأنديةالأبطال، وذلك على النحو التالي:
أولاً: قرار التعديل تم إعلانه رسمياً في 18 أكتوبر.
ثانياً: تم تعديل مواجهات النصر والهلال من لجنة المسابقات بناءً على ما قدمه الناديان من رغبة.
ثالثاً: تقدم نادي النصر بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته أمام الوحدة من السبت 1 ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر.
رابعاً: تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع فريق أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراة النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 7 ديسمبر، وتأخير مواجهته مع الحزم منيوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.
خامساً: وافقت اللجنة على جميع الطلبات باستثناء طلب الهلال تقديم مباراة النصر يوماً؛ لكون النصر لديه مباراة مع الوحدة يوم 2 ديسمبر، وبذلك طلب الهلال لعب مباراة أحد 12 ديسمبر فتم اعتمادها.
وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد وجّه سؤالاً إلى اتحاد القدم حول تأجيل مباراة للهلال، وعدم تأجيل مباراة للنصر وهما المتنافسان على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب: "سؤال مهم وأوجهه للاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي.. مباراة أحد والهلال تأجلت.. النصر والوحدة ما تأجلت؟! أحد يفهمني!
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
02:56 PM
بعد تغريدات لتركي آل الشيخ حول الجدولة
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم توضيحاً بشأن التعديلات التي تمت على مباريات فريقي الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ لمشاركتهما في بطولة زايد للأنديةالأبطال، وذلك على النحو التالي:
أولاً: قرار التعديل تم إعلانه رسمياً في 18 أكتوبر.
ثانياً: تم تعديل مواجهات النصر والهلال من لجنة المسابقات بناءً على ما قدمه الناديان من رغبة.
ثالثاً: تقدم نادي النصر بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته أمام الوحدة من السبت 1 ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر.
رابعاً: تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع فريق أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراة النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 7 ديسمبر، وتأخير مواجهته مع الحزم منيوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.
خامساً: وافقت اللجنة على جميع الطلبات باستثناء طلب الهلال تقديم مباراة النصر يوماً؛ لكون النصر لديه مباراة مع الوحدة يوم 2 ديسمبر، وبذلك طلب الهلال لعب مباراة أحد 12 ديسمبر فتم اعتمادها.
وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد وجّه سؤالاً إلى اتحاد القدم حول تأجيل مباراة للهلال، وعدم تأجيل مباراة للنصر وهما المتنافسان على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب: "سؤال مهم وأوجهه للاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي.. مباراة أحد والهلال تأجلت.. النصر والوحدة ما تأجلت؟! أحد يفهمني!
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المصدر : الخليج 365
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