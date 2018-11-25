أمين العاصمة المقدسة يوجّه بإغلاق 208 مكاتب هندسية مخالفة بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - طالبهم بالالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعدة والاعتماد على الكادر الوطني

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة تقيد أصحاب المكاتب الهندسية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والسعي إلى سرعة إنجاز معاملات المواطنين، والاعتماد على الكادر الوطني من المهندسين والفنين و المساحين.

وأوضح مدير إدارة المكاتب الهندسية المهندس ثامر مطر قائلاً: إن الأمانة قامت مع بداية العام الهجري 1440هـ بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب الاستشارية والمساحية والمعمارية والتأكد من مدى تقيد تلك المكاتب بالالتزام بالأنظمة واللوائح والبالغ عددها 374 مكتباً هندسياً. وأسفرت الجولات الميدانية عن إقفال عدد 208 مكاتب هندسية ممن لم يلتزموا بالأنظمة، ولم يتجاوبوا مع شكاوى الموطنين.

وأكد المهندس "مطر" حرص الأمانة على تطوير أعمال المكاتب الهندسية، وزيادة التواصل مع المواطنين وسماع شكاواهم والسعي في حلها بما يكفل حقوق جميع الأطراف.

وكشف لـ"الخليج 365" أن المكاتب التي تم إغلاقها ألزمت بتحويل معاملات المواطنين لمكاتب أخرى؛ لإكمال أعمالهم وعدم مطالبتهم بأي مبالغ أخرى، وسيتم احتسابها عن طريق المكتب الذي تم إغلاقه.

وتابع: تنوعت المخالفات بين عدم المصداقية مع العميل، فيما يتم من اتفاقيات بينهم في العقد أو أن يكون المكتب الهندسي غير مستوفٍ للشروط النظامية، والتي تستوجب إغلاقه.