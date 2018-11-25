أمير الشرقية يوجّه باتخاذ  التدابير اللازمة للتعامل مع الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - أكد على ضرورة العمل على منع تجمع المياه وسحبها بشكل مباشرة

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، كافة الجهات المعنية بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة اليوم الأحد، واتباع جميع وسائل السلامة التي تضمن بإذن الله تعالى عدم الضرر بأي مواطن أو مقيم.

وأكد على ضرورة العمل على منع تجمع المياه وسحبها بشكل مباشرة وإرشاد قائدي المركبات بسلك الطرق الآمنة، سائلاً الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يحفظ الجميع من أي مكروه.