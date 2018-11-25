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محمد بن مسعود - الدمام - تأكيد للمتحدث الرسمى للمركز الوطنى في ظلال السيول التي اجتاحت المحافظة أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنه سيتم استئناف اختبار كفايات المعلمات بمحافظة الليث اليوم وغدًا الاثنين 25-26 نوفمبر. وكان مركز القياس قد أعلن تأجيل الاختبار ليوم أمس السبت؛ بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة. بعد تأجيل.. "قياس" يعلن استئناف اختبار كفايات المعلمات اليوم وغداً بالليث عوض الفهمي الخليج 365 2018-11-25 أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنه سيتم استئناف اختبار كفايات المعلمات بمحافظة الليث اليوم وغدًا الاثنين 25-26 نوفمبر. وكان مركز القياس قد أعلن تأجيل الاختبار ليوم أمس السبت؛ بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 02:15 PM تأكيد للمتحدث الرسمى للمركز الوطنى في ظلال السيول التي اجتاحت المحافظة تأكيد للمتحدث الرسمى للمركز الوطنى في ظلال السيول التي اجتاحت المحافظة أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنه سيتم استئناف اختبار كفايات المعلمات بمحافظة الليث اليوم وغدًا الاثنين 25-26 نوفمبر. وكان مركز القياس قد أعلن تأجيل الاختبار ليوم أمس السبت؛ بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بعد تأجيل.. "قياس" يعلن استئناف اختبار كفايات المعلمات اليوم وغداً بالليث ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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