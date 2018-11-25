34 مليوناً لم تشفع لنفق الدمام وكشفته الأمطار.. والنتيجة: الإغلاق المتكرر

محمد بن مسعود - الدمام - غزارة المياه أوقفت الحركة المرورية وأغرقت بعض المركبات.. وأمانة الشرقية تتدخل

أغلقت أمانة الشرقية، بالتنسيق والتعاون مع "مرور الشرقية"، نفق شارع الأمير نايف مع شارع الملك فهد بالدمام؛ احترازياً، لحين استيعاب مضخات تصريف مياه الأمطار بالنفق لكميات المياه التي تهطل حالياً بغزارة.

وتوقفت الحركة المرورية في النفق؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى غرق بعض المركبات داخل النفق، وقامت الفِرَق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بنشر المضخات لسحب المياه من داخل النفق.

يُذكر أن نفق شارع الملك فهد تقاطع شارع الأمير نايف، أُغلق مرتين بسبب الصيانة، وقامت أمانة المنطقة الشرقية بافتتاح النفق في شهر محرم لعام 1437هـ، بعد إغلاقه لإجراء أعمال الصيانة.

وتفقّد أمين الشرقية، النفقَ يرافقه عدد من مسؤولي الأمانة وإدارة مرور الشرقية؛ للاطلاع على آخر ما تم إنجازه من أعمال الصيانة؛ تمهيداً لافتتاحه؛ إلا أنه أمطار اليوم أجبرت أمانة الشرقية على إعادة إغلاقه من جديد.

النفق في سطور:

بلغت تكلفة نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف 34.4 مليون ريال، والمشروع يشمل جسراً علوياً على طريق الأمير نايف شمالاً وجنوباً؛ ليعبر فوق النفق القائم على طريق الملك فهد، بطول يبلغ 722 متراً.

ويبلغ العرض الإجمالي للجسر 17.30 متراً، في الاتجاهين، بحارتيْ مرور في كل اتجاه، وكذلك طرق خدمة في كل اتجاه، مع الرصف والإنارة ومواقف سيارات؛ فيما تبلغ كميات الخرسانة المسلحة للجسر 10.270 متراً مربعاً، وكميات الخوازيق الخرسانية للجسر 5100 متر طولي، وحديد التسليح 1600 طن".