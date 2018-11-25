خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

محمد بن مسعود - الدمام - حملهم نقل تحياته لقادة دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم - أيده الله - أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية ناميبيا غير المقيم جافيك آيزاك، وسفير جمهورية الإكوادور غير المقيم رافاييل فينتميلا تشيريبوجا، وسفير جمهورية أوزبكستان أولو غبيك مقصودوف، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية جو بيونج ووك، وسفير المملكة المغربية مصطفى المنصوري، وسفير أستراليا رضوان جدوت، وسفير جمهورية اليونان ايوانيس تاغيس، وسفير جمهورية إيرلندا جون جيرارد ماكوي، وسفير جمهورية فنلندا آنتي روتوفووري، وسفيرة مملكة بلجيكا دومنيك مينور، وسفير جمهورية إثيوبيا عبدالعزيز أحمد آدم، وسفير جمهورية سويسرا أندري شالر، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يورغ راناو، وسفير جمهورية الأرجنتين مارسيلو فابين خيلاردوني، وسفير جمهورية العراق قحطان طه خلف، وسفير جمهورية نيكاراجوا غير المقيم محمد محمد فراره لاشتر، وسفير جمهورية التشيك يوراي كوديلكا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم - أيده الله - نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.