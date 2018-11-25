شاهد.. أكبر توسعة في تاريخ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع وما أضافته

محمد بن مسعود - الدمام - مشروع صممه بيت خبرة مختص وفق أعلى المقاييس العالمية لخدمة المرضى

شكّل النمو السكاني المطرد لمدينة ينبع الصناعية والمكانة المتميزة التي تمتلكها الهيئة الملكية بينبع في إدارتها للمرافق الصحية بالمدينة الصناعية، الحاجة الملحة لتوسعة المركز الطبي بالهيئة؛ الأمر الذي كان لا بد معه إيجاد حل جذري من خلال توسعة ضخمة تعد أكبر توسعة في تاريخ المركز الطبي منذ إنشائه؛ إذ صمم مشروع التوسعة من قِبَل أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

ونُفّذ المشروع وفقاً لأعلى المقاييس العالمية وآخر الابتكارات التقنية التي وُظفت لخدمة المريض، ضمن منظومة من البنية التحتية الضخمة المتصلة بالمشروع، وتبني مفهوم حديث في تقديم الخدمة من خلال "خدمة المريض في مكان واحد"، وتحقيق رؤية المملكة المتمثلة في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي.

سلسلة ناجحة من الإجراءات اتخذتها الهيئة الملكية بينبع لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز الطبي، تَمَثّلت في إنشاء مبنى متكامل مجاور للمبنى الحالي من أربعة أدوار، بمساحة 24 ألف متر مربع مرتبط بمبنى المركز الطبي الحالي، ويحتوي مشروع التوسعة على مبنى للعيادات الخارجية والعيادات التخصصية الرئيسية، وغرف للعمليات والإفاقة، ومعامل ومكاتب.

فيما يتضمن مشروع التوسعة، مسرحاً يتسع لـ400 شخص وخمس قاعات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى جميع الخدمات المساندة من غرف للإمدادات الطبية، وغرف للأجهزة والمعدات الطبية، وغرف لاستقبال وانتظار المرضى، كما تضمن مشروع التوسعة الجديدة، فتحَ عيادات خارجية إضافية في التخصصات المطلوبة؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عيادة الأسنان، والباطنية، والأطفال، هذا وقد تم تجهيز المبنى الجديد بالمعدات الطبية الضرورية والتقنية الحديثة، مع دعم مختلف العيادات بأفضل الكوادر الصحية والممارسين الصحيين المتميزين.

وقد جاءت توسعة المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع من منطلق الخدمات المميزة التي تقدّمها الهيئة الملكية بينبع لسكان وقاطني مدينة ينبع الصناعية؛ بما يعزز من خدماتها المتميزة التي تقدّمها واستجابة لرؤية المملكة 2030، وترجمةً للدعم المتميز وغير المستغرب من القيادة الرشيدة حفظها الله، ومن الدعم اللامحدود من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

إن توسعة المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع بحلته الجديدة؛ سيكون إضافة صحية فارقة؛ الأمر الذي سيمكن المركز الطبي من استيعاب أعداد مضاعفة من المراجعين، وقبولهم وعلاجهم؛ فضلاً عن استيعاب المزيد من الحالات المرضية المختلفة؛ نتيجة انعكاس التوسعة على تطور الخدمات في الأقسام التشخيصية والعلاجية الأخرى، مع تقديم رعاية طبية متطورة بكفاءة واقتدار.

يُذكر أن المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، قد حصل على العديد من الشهادات والاعتمادات؛ ومنها على سبيل المثال، شهادة الاعتماد التي تقدّمها اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية "JCI"، والتي تعد من أهم الشهادات التي تسعى المنظمات الصحية للحصول عليها؛ نظراً لعملية التقييم التي تشمل كل النواحي مثل إجراءات دخول وخروج المريض، بالإضافة إلى كل الجوانب الإدارية لتتوافق مع المعايير التي تحظى بها أفضل المراكز الطبية في العالم، كما حصل المركز أيضاً على اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية"CBAHI" الذي يعكس تفاني وجهود جميع منسوبي المركز الطبي والعمل الجماعي المتميز.