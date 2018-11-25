"اللهيبي": "الهوية الوطنية" مكوّن أساسي في تكوين شخصية الطالب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية وضع معايير تؤكد على موادها في المدارس العالمية

أكّد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن "الهوية الوطنية" مكوّن أساسي في تكوين شخصية الطالب، مُشدداً على أهمية وضع معايير تؤكد على مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية، مع إيضاح أن الاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية لمواكبة العصر لا يعني إهمال المواد التي تمثل هويتنا، مشيراً إلى أهمية الهوية للمواد الوطنية في المملكة سواء في الجانب المعرفي أو على مستوى الجانب المهاري أو القيمي.

وقال اللهيبي؛ خلال تدشينه فعاليات ملتقى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية اليوم بفندق الإنتركونتننتال، بحضور رئيس قسم اللغة العربية بالوزارة ماجد الفيفي؛ ومساعدي المدير العام للشؤون التعليمية (بنين وبنات)، ومساعدي المدير العام للشؤون المدرسية، والخدمات المساندة، وعدد من مديري ومديرات الإدارات، والمكاتب، ومشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية بالوزارة وإدارات التعليم، أنه من المهم جداً أن تكون مثل هذه المقررات موجودة وتتم وفق معايير وأسس وضوابط تتفق مع طبيعة المرحلة وطبيعة الصف والطالب ومعطيات الواقع الذي يعيشه الطالب في المملكة سواءً كان الطلاب من السعوديين، أو أشقائنا العرب، أو الأجانب، أو غيرهم، مقدماً شكره وتقديره لوزارة التعليم على إتاحة الفرصة لـ "تعليم الطائف" لاستضافة ملتقى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية، كما قدّم شكره للجان العاملة من البنين والبنات على جهودهم لإنجاح الملتقى.

من جانبه، أشار مشرف العموم بالوزارة رئيس قسم اللغة العربية ماجد الفيفي؛ إلى أهمية هذا الملتقى الذي يهدف لتطوير مهارات مشرفي مواد الهوية الوطنية ومشرفاتها والتي تمس جوانب مهمة من الخلل المصاحب لتدريس هذه المواد ودور الإشراف التربوي الحيوي والمركزي الذي ينهض كعادته بتحمل مسؤولياته في رأب أيّ صدع ينال الجانب الفني، ويعالج الخلل؛ إن وُجد، ويجوّد العمل وفق أدوات قابلة للقياس.

واشتمل الحفل على عرض ترحيبي بالمشاركين وآخر عن الملتقى، ثم استمع الجميع لنشيد بعنوان "لغة الضاد" قدّمه عدد من أطفال مدارس الطائف العالمية نال استحسان الجميع.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، أنهت استعداداتها كافة لاستضافة برنامج تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية التي تدرس بالمدارس العالمية والأجنبية، والذي يستمر لمدة 3 أيام.