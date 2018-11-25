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انت الان تتابع بسبب الأحوال الجوية.. "مطار الملك فهد" يحذّر المسافرين ويدعوهم للتواصل مع شركات الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام المسافرين، لأخذ الحيطة والحذر عند القدوم أو المغادرة من المطار.
وقال المطار في حسابه بـ"تويتر": أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نود أن نُلفت انتباهكم لأخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء، دمتم سالمين.
وتابع الحساب: نود أيضاً أن نعلمكم أنه نظراً لتغير الأحوال الجوية، قد تتأثر مواعيد قدوم أو إقلاع بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات رحلاتكم.
يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حالياً موجة أمطار مصحوبة بزخات من المطر ورياحاً نشطة، أدت لوجود تجمعات مائية في عدد من المواقع والطرق.
بسبب الأحوال الجوية.. "مطار الملك فهد" يحذّر المسافرين ويدعوهم للتواصل مع شركات الطيرانمحمد عبيد الخليج 365 2018-11-25
دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام المسافرين، لأخذ الحيطة والحذر عند القدوم أو المغادرة من المطار.
وقال المطار في حسابه بـ"تويتر": أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نود أن نُلفت انتباهكم لأخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء، دمتم سالمين.
وتابع الحساب: نود أيضاً أن نعلمكم أنه نظراً لتغير الأحوال الجوية، قد تتأثر مواعيد قدوم أو إقلاع بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات رحلاتكم.
يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حالياً موجة أمطار مصحوبة بزخات من المطر ورياحاً نشطة، أدت لوجود تجمعات مائية في عدد من المواقع والطرق.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
12:52 PM
تغريدة: قد تتأثر مواعيد قدوم أو إقلاع بعض الرحلات.. أجواء غير ملائمة
دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام المسافرين، لأخذ الحيطة والحذر عند القدوم أو المغادرة من المطار.
وقال المطار في حسابه بـ"تويتر": أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نود أن نُلفت انتباهكم لأخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء، دمتم سالمين.
وتابع الحساب: نود أيضاً أن نعلمكم أنه نظراً لتغير الأحوال الجوية، قد تتأثر مواعيد قدوم أو إقلاع بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات رحلاتكم.
يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حالياً موجة أمطار مصحوبة بزخات من المطر ورياحاً نشطة، أدت لوجود تجمعات مائية في عدد من المواقع والطرق.
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المصدر : الخليج 365
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