"مدني" و"مرور" و"أمانة".. استنفار ميداني شامل في الشرقية وتعليق الدراسة

محمد بن مسعود - الدمام - تحذيرات تتواصل وتنبيهات تتوالى بعد هطولات المنطقة الغزيرة وتحديداً بالخبروالدمام

استنفرت الجهات المعنية بالشرقية، صباح اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة؛ وتحديداً مدينتيْ الدمام والخبر؛ فيما قامت المدارس بتعليق الدراسة بعد الاتصال بأولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وبناتهم.

من جانب آخر، قامت الفِرَق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بنشر الفِرَق في أماكن تجمع مياه الأمطار؛ لسحب المياه، وعدم إعاقة الحركة الميدانية، كما قامت بأعمال تنظيف المناهل والمصائد والمجاري السطحية مع نزول الأمطار.

وقام "مرور الشرقية" بنشر الفِرَق الميدانية؛ لتسهيل الحركة المرورية، وتوزيع رجال المرور في إشارات المرور في الشوارع المزدحمة؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية.

هذا وقد دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكّل خطراً على حياتهم.

وأهابت المديرية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية ومن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تُسببه من تهديد للأرواح والممتلكات؛ داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها، وعلى الالتزام بشروط السلامة؛ ومنها الحذر من السباحة في الأودية؛ لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمن يجيد السباحة، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.

وتهيب المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنية السلامة للجميع.