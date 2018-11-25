- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع "مدني" و"مرور" و"أمانة".. استنفار ميداني شامل في الشرقية وتعليق الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استنفرت الجهات المعنية بالشرقية، صباح اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة؛ وتحديداً مدينتيْ الدمام والخبر؛ فيما قامت المدارس بتعليق الدراسة بعد الاتصال بأولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وبناتهم.
من جانب آخر، قامت الفِرَق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بنشر الفِرَق في أماكن تجمع مياه الأمطار؛ لسحب المياه، وعدم إعاقة الحركة الميدانية، كما قامت بأعمال تنظيف المناهل والمصائد والمجاري السطحية مع نزول الأمطار.
وقام "مرور الشرقية" بنشر الفِرَق الميدانية؛ لتسهيل الحركة المرورية، وتوزيع رجال المرور في إشارات المرور في الشوارع المزدحمة؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية.
هذا وقد دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكّل خطراً على حياتهم.
وأهابت المديرية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية ومن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تُسببه من تهديد للأرواح والممتلكات؛ داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها، وعلى الالتزام بشروط السلامة؛ ومنها الحذر من السباحة في الأودية؛ لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمن يجيد السباحة، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.
وتهيب المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنية السلامة للجميع.
"مدني" و"مرور" و"أمانة".. استنفار ميداني شامل في الشرقية وتعليق الدراسةعبدالله السالم الخليج 365 2018-11-25
استنفرت الجهات المعنية بالشرقية، صباح اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة؛ وتحديداً مدينتيْ الدمام والخبر؛ فيما قامت المدارس بتعليق الدراسة بعد الاتصال بأولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وبناتهم.
من جانب آخر، قامت الفِرَق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بنشر الفِرَق في أماكن تجمع مياه الأمطار؛ لسحب المياه، وعدم إعاقة الحركة الميدانية، كما قامت بأعمال تنظيف المناهل والمصائد والمجاري السطحية مع نزول الأمطار.
وقام "مرور الشرقية" بنشر الفِرَق الميدانية؛ لتسهيل الحركة المرورية، وتوزيع رجال المرور في إشارات المرور في الشوارع المزدحمة؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية.
هذا وقد دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكّل خطراً على حياتهم.
وأهابت المديرية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية ومن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تُسببه من تهديد للأرواح والممتلكات؛ داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها، وعلى الالتزام بشروط السلامة؛ ومنها الحذر من السباحة في الأودية؛ لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمن يجيد السباحة، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.
وتهيب المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنية السلامة للجميع.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
12:44 PM
تحذيرات تتواصل وتنبيهات تتوالى بعد هطولات المنطقة الغزيرة وتحديداً بالخبروالدمام
استنفرت الجهات المعنية بالشرقية، صباح اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة؛ وتحديداً مدينتيْ الدمام والخبر؛ فيما قامت المدارس بتعليق الدراسة بعد الاتصال بأولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وبناتهم.
من جانب آخر، قامت الفِرَق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بنشر الفِرَق في أماكن تجمع مياه الأمطار؛ لسحب المياه، وعدم إعاقة الحركة الميدانية، كما قامت بأعمال تنظيف المناهل والمصائد والمجاري السطحية مع نزول الأمطار.
وقام "مرور الشرقية" بنشر الفِرَق الميدانية؛ لتسهيل الحركة المرورية، وتوزيع رجال المرور في إشارات المرور في الشوارع المزدحمة؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية.
هذا وقد دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكّل خطراً على حياتهم.
وأهابت المديرية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية ومن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تُسببه من تهديد للأرواح والممتلكات؛ داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها، وعلى الالتزام بشروط السلامة؛ ومنها الحذر من السباحة في الأودية؛ لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمن يجيد السباحة، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.
وتهيب المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنية السلامة للجميع.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "مدني" و"مرور" و"أمانة".. استنفار ميداني شامل في الشرقية وتعليق الدراسة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني" و"مرور" و"أمانة".. استنفار ميداني شامل في الشرقية وتعليق الدراسة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .