اختتام فعالية هايكنج جبل شمنصير بالكامل.. بمشاركة 1300 فرد

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "كلنا فداء للوطن".. واحتياطات الأمن والسلامة أتت بنتائجها

اختُتمت أمس السبت فعالية هايكنج جبل شمنصير، التي أقامها هايكنج السعودية بمحافظة الكامل، تحت شعار "كلنا فداء للوطن" بمشاركة 1300 فرد تم تسجيلهم من خلال رابط التسجيل في الفعالية.

انطلق المشاركون من نقطة التجمع الساعة السادسة صباحاً؛ متسلقين جبل شمنصير، في واحد من أجمل مسارات الهايكنج، وقد أُعد هذا المسار وفق مواصفات مسارات هايكنج السعودية، تم فيه اتخاذ جميع احتياطات السلامة، ووصل جميع المشاركين إلى نقطة النهاية في قمة الجبل في وقت قياسي؛ حيث قطع المشارك الأول 8كم طول المسار في أقل من ساعتين؛ بينما قطع آخر المشاركين المسافة في ثلاث ساعات ونصف ولم تسجل حالات إسعافية ولله الحمد؛ نظراً لمواصفات المسار وجاهزية المشاركين.

وبعد وصول المشاركين، دشّن محافظ الكامل عايد بن المدرع القحطاني، بمعية مدير عام السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، حديقة الهايكنج في أعلى جبل شمنصير، بغرس خمسين شجرة من أشجار السدر البري، بعدها تم رفع العلم السعودي عالياً في أعلى قمة في الجبل؛ معلناً بذلك انتهاء الفعالية، مُبدياً شكره لجميع من شارك في إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم مؤسس هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني.