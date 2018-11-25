- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع الراجحي والصمعاني يدشنان #المحاكم_العمالية المتخصصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير العدل د.وليد الصمعاني، اليوم #المحاكم_العمالية المتخصصة.
وقال الراجحي: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئات العمل في سوق العمل، وتحفيزه على الإنتاج والاستقرار.
الراجحي والصمعاني يدشنان #المحاكم_العمالية المتخصصةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير العدل د.وليد الصمعاني، اليوم #المحاكم_العمالية المتخصصة.
وقال الراجحي: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئات العمل في سوق العمل، وتحفيزه على الإنتاج والاستقرار.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
12:12 PM
وزير العمل: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدة مبادرات
دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير العدل د.وليد الصمعاني، اليوم #المحاكم_العمالية المتخصصة.
وقال الراجحي: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئات العمل في سوق العمل، وتحفيزه على الإنتاج والاستقرار.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الراجحي والصمعاني يدشنان #المحاكم_العمالية المتخصصة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي والصمعاني يدشنان #المحاكم_العمالية المتخصصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .