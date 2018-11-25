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محمد بن مسعود - الدمام - وزير العمل: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدة مبادرات دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير العدل د.وليد الصمعاني، اليوم #المحاكم_العمالية المتخصصة. وقال الراجحي: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئات العمل في سوق العمل، وتحفيزه على الإنتاج والاستقرار.

الراجحي والصمعاني يدشنان #المحاكم_العمالية المتخصصة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25 دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير العدل د.وليد الصمعاني، اليوم #المحاكم_العمالية المتخصصة. وقال الراجحي: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئات العمل في سوق العمل، وتحفيزه على الإنتاج والاستقرار. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 12:12 PM وزير العمل: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدة مبادرات وزير العمل: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدة مبادرات دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير العدل د.وليد الصمعاني، اليوم #المحاكم_العمالية المتخصصة. وقال الراجحي: نحن أمام مرحلة تاريخية.. ونعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئات العمل في سوق العمل، وتحفيزه على الإنتاج والاستقرار.

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المصدر : الخليج 365