السعودية اليوم / تعليم بيشة يحتفي بحصوله على شهادة المواصفات العالمية للجودة " الأيزو "

أبهـا 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساحتفت إدارة تعليم بيشة اليوم بحصولها على شهادة المواصفات العالمية للجودة (الأيزو 2015), وذلك في مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.ويأتي الاحتفال ضمن فعاليات الإدارة باليوم العالمي للجودة والاعتماد, حيث تم تكريم 34 فائزاً وفائزة في جائزة الإدارة للأداء المتميز في دورتها الثالثة في فئات "الطالب، الموظف، القائد، المشرف، المعلم", إضافة إلى تكريم مكاتب التعليم و الأقسام الحاصلة على الأيزو والفائزين بمسابقات قسم الجودة و قياس الأداء .وأكد مدير تعليم بيشة نايف الهاجري أن الجودة يجب أن تكون عملاً محسوساً على أرض الواقع من خلال الممارسة الفعلية للجودة الشاملة، وتطبيقها في العملية التعليمية في بعديها التربوي والإداري، والاهتمام بعمليات التحسين المستمر، وتحقيق النجاح النوعي للطلاب والطالبات، حاثاً المعلمين والمعلمات على تحقيق الإتقان في سائر أعمالهم، والاهتمام بنشر ثقافة الجودة والتميز وتشجيع وتبني المبادرات الناجحة والمتميزة.// انتهى //13:51ت م0084